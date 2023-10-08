В ХАМАС заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту. «Бригады Изэддина аль-Кассема наносят массированный удар по оккупированному Сдероту, выпущено 100 ракет в ответ на бомбардировку убежищ», — приводит сообщение ТАСС.
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