50 прочтений Вчера Удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области, а затем закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха ответных действий со стороны России доказывает, что Украина перестала представлять интерес для Запада.
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