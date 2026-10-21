Комиссия по делу подводных лодок опубликовала список ключевых свидетелей: Нетаниягу, Ривлин и высшие военные вызваны на слушанияПубликация официального списка свидетелей по делу о закупке подводных лодок и корветов знаменует собой один из самых значимых моментов для израильской политики последних лет, подчеркивая масштаб расследования и его возможные последствия для политической элиты страны .