Комиссия по делу подводных лодок опубликовала список ключевых свидетелей: Нетаниягу, Ривлин и высшие военные вызваны на слушанияПубликация официального списка свидетелей по делу о закупке подводных лодок и корветов знаменует собой один из самых значимых моментов для израильской политики последних лет, подчеркивая масштаб расследования и его возможные последствия для политической элиты страны .
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