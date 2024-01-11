Гороскоп на 12 января 2024 года рекомендует представителям всех знаков зодиака посвятить этот день работе Вячеслав СоленовАстрологический прогноз предвещает, что пятница 12 января 2024 года будет плодотворным и насыщенным днем для представителей всех знаков зодиака.