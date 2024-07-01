Фриске могла бы прожить дольше, если бы не Шепелев – заявление близкого родственника Жанны

Отцу певицы Жанны Фриске, Владимиру Борисовичу, до сих пор не удаётся простить Дмитрия Шепелева. Уже прошло 9 лет со дня трагической гибели артистки, но родители певицы продолжают переживать потерю и задавать себе вопросы о возможности изменить что-либо.