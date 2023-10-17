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Поезда будут останавливаться у временных платформ на станции МЦД-1 «Тестовская»

Поезда будут останавливаться у временных платформ на станции МЦД-1 «Тестовская»

Поезда на станции МЦД-1 «Тестовская» будут останавливаться у временных платформ с 19 октября. Это связано с реконструкцией, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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