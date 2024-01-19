Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Голосование на выборах главы РФ впервые будет трехдневным — с 15 по 17 марта В ТЦ и общественных пространствах Москвы до конца января продолжается сбор подписей избирателей в пользу кандидатуры Владимира Путина на пост президента в предстоящих выборах.