Бензин может подорожать в Казахстане: в Актау самые низкие цены

Агентство по защите и развитию конкуренции предлагает пересмотреть правила определения предельных цен на топливо с учетом их поэтапного увеличения и для перераспределения дохода в сторону собственников нефти.
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