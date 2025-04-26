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Лавров: Россия не будет предавать огласке ход переговоров с США по Украине

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в своем интервью американской журналистке Маргарет Бреннан подчеркнул, что Россия придерживается принципа неразглашения деталей переговоров с Соединенными Штатами, посвященных урегулированию ситуации на Украине, до момента их официального завершения.

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Vova Гарин
Что предавать огласке как оказались в жопе со всеми переговорами
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