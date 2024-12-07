Чтобы понять насколько критически тяжелое положение сегодняшней Сирии достаточно взглянуть на карту, составленную по актуальным подтвержденным событиям.
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Чтобы понять насколько критически тяжелое положение сегодняшней Сирии достаточно взглянуть на карту, составленную по актуальным подтвержденным событиям.
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