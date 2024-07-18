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Царьград

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Больше половины жителей Новосибирска мечтают уехать из города

Больше половины жителей Новосибирска мечтают уехать из города

Покинуть родной город новосибирцы готовы из-за зарплаты и карьеры.Исследователи hh.ru опубликовали результаты опроса жителей Новосибирска на предмет готовности переезда в другие города и выяснили, что половина новосибирцев готова на переезд.

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