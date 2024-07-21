SHOT: Насте Ивлеевой закрыли выезд из РФ из-за долгов

Блогеру Анастасии Ивлеевой запретили выезжать из России из-за накопившихся долгов, сообщает SHOT.По данным Telegrram-канала, долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой составляет 20,9 млн рублей, ее разыскивают приставы.
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