Чем спецназ КНДР шокировал украинских военных: Не просто страшно - жутко

Физическая подготовка и мощь бойцов из КНДР шокировали украинских боевиков. Об этом пишет австрийское издание Kurier, подчёркивая, что осознание силы этого противника было не просто страшным открытием, а жутким.
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