Харьковские власти вводят налоговые льготы в попытках удержать бизнес от бегства на запад Украины Ирэн ОрлонскаяДля предотвращения утечки предпринимателей за границу, власти Харькова предприняли необычные меры.
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