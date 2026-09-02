Международный фестиваль объединит 10 тысяч молодых людей в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 10 по 17 сентября 2026 года. Участники из Мозамбика и Германии ожидают знакомства и обмена опытом.
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