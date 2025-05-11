Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать

Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать

Некоторое время назад здесь обитали люди, ужасно страдавшие в преддверии праздника 9 Мая. Многие из них были представителями творческой интеллигенции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кузнецов
Умный мужик, Прилепин, а еще смеют вякать некоторые против него
Ответить
8 час.
Т
Тамара
Я тоже горжусь нашей Победой! Мои дети и внуки, наши друзья-соседи с детьми, мои сваты - мы каждый год ходим на празднование Нашей Великой Победы. Ездим в центр Пятигорска, поминаем там всех погибших,  поём военные песни (берём с собой &quot;умную колонку&quot;), идём  дальше пешком на Мемориальное кладбище. Это не очень близко. И наша малышня никогда не ноет. Они всё понимают. Это не просто великая дата, это Великая Победа нашей страны.
Ответить
6 час.
ВИ
Виктория Иванова
Мой папа, который пошел в военкомат в 1943 будучи 17-летним парнем, после того как их город на Украине освободили наши и стал сапёром, любил этот праздник как никакой другой. Он умирал в течении трёх дней в  2019 году, но дождался 9 мая  и слушал парад и на вопрос понравился ли ему парад, смог ответить только глазами. И в этот же день умер. Это мой день и всей нашей семьи, день праздника и горя. ❤️‍🔥
Ответить
3 час.
наверх