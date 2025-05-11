Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать

Я тоже горжусь нашей Победой! Мои дети и внуки, наши друзья-соседи с детьми, мои сваты - мы каждый год ходим на празднование Нашей Великой Победы. Ездим в центр Пятигорска, поминаем там всех погибших, поём военные песни (берём с собой "умную колонку"), идём дальше пешком на Мемориальное кладбище. Это не очень близко. И наша малышня никогда не ноет. Они всё понимают. Это не просто великая дата, это Великая Победа нашей страны.

ВИ

Виктория Иванова

Мой папа, который пошел в военкомат в 1943 будучи 17-летним парнем, после того как их город на Украине освободили наши и стал сапёром, любил этот праздник как никакой другой. Он умирал в течении трёх дней в 2019 году, но дождался 9 мая и слушал парад и на вопрос понравился ли ему парад, смог ответить только глазами. И в этот же день умер. Это мой день и всей нашей семьи, день праздника и горя. ❤️‍🔥