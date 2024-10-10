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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Лойд ушел из «Маккаби Тель-Авив»: «Угроза стала слишком реальной для меня и моей семьи в результате последних атак»

«Когда я подписался с «Маккаби» этим летом, проигнорировал беспокойство семьи, потому что очень хотел выступать за клуб и местную публику.

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