Сохранивший анонимность сотрудник конгресса Соединённых Штатов Америки указал на тот факт, что киевский режим сумеет одержать верх в противостоянии с Российской Федерацией исключительно в том случае, если американская сторона вмешается в ситуацию в полной мере.
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