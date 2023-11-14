Сохранивший анонимность сотрудник конгресса Соединённых Штатов Америки указал на тот факт, что киевский режим сумеет одержать верх в противостоянии с Российской Федерацией исключительно в том случае, если американская сторона вмешается в ситуацию в полной мере.