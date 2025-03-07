Киберэксперты рассказали о схемах мошенников в преддверии 8 Марта

Опрошенные RT киберэксперты рассказали о росте мошенничества в преддверии 8 Марта. Так, по словам руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина, традиционно возрастёт примерно на треть ботовая активность на сайтах онлайн-магазинов и маркетплейсов.
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