Дэвид Сакс: смена режимов на Ближнем Востоке ведет к хаосу и конфликтам

Инвестор Дэвид Сакс, назначенный Трампом на ответственный пост, заявил, что смена режимов в странах Ближнего Востока, таких как Ирак и Ливия, приводит к хаосу, гражданским войнам и геноциду, усугубляя ситуацию в регионе.