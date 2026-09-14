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Сварка алюминия TIG: секреты идеального шва, о которых молчат профи

Сварка алюминия TIG: секреты идеального шва, о которых молчат профи

Сварка алюминия методом TIG считается одной из самых точных и аккуратных технологий соединения металлов, но одновременно требует правильной настройки оборудования и понимания особенностей материала.

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