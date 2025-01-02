Доказательств связи взрыва электромобиля с террористами нет — полиция

У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва электромобиля Tesla Cybertruck у отеля, где остановился вновь избранный президент США Дональд Трамп, с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил шериф Кевин Макмахилл 2 января на пресс-конференции.