«Свадьба получилась не как в мечте – но галочку поставила». Чем живет Надежда Петрова

Надежда Петрова – экс-третья ракетка мира в одиночке и паре, обладательница титулов на всех покрытиях и медалистка Олимпиады, а также одна из непревзойденного поколения российских теннисисток, игравшая в основном туре больше 15 лет.
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