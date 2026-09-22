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Крымская газета

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Больше рыбы и морепродуктов: как изменилось школьное питание в Крыму и что об этом говорят врачи

Больше рыбы и морепродуктов: как изменилось школьное питание в Крыму и что об этом говорят врачи

С сентября Роспотребнадзор изменил рацион в школьных и детсадовских столовых. Ключевая разница  – увеличение доли рыбы, морепродуктов и водорослей в рационе детей.

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