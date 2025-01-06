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В 2025 году РГПУ им. А.И. Герцена окажет поддержку учителям русского языка в Монголии

В 2025 году РГПУ им. А.И. Герцена окажет поддержку учителям русского языка в Монголии

В 2025 году Российский государственный педагогический университет (РГПУ) им. А.И. Герцена начнет активно работать в Монголии по продвижению русского языка – развивать Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку и оказывать методическую поддержку преподавателям.

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