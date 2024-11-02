Продюсер Пригожин тоскует о прямых авиарейсах, обвиняя во всем власти

Юрий Кот Помните, как сказано в Откровении Иоанна Богослова (3:15–16): «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».