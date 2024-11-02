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Продюсер Пригожин тоскует о прямых авиарейсах, обвиняя во всем власти

Продюсер Пригожин тоскует о прямых авиарейсах, обвиняя во всем власти

Юрий Кот     Помните, как сказано в Откровении Иоанна Богослова (3:15–16): «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
От жира бесятся, как же они все надоели, пусть едут в один конец!
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15 час.
ТН
Т Н
А разве они приезжали? Девочка-старушка и ее продюсер - граждане Швейцарии давным-давно, а в России - тик-так, в зарабатываемой командировке.
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15 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Сколько стоит, чтобы о тебе писала пресса?
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12 час.

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