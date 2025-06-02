«Противостояние России и Запада»: политолог раскрыл «хамский» ультиматум со стороны Киева

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Ужесточение риторики Киева связано с тем, что Англия, Франция и ФРГ смирились с фактом окончания финансирования украинской армии за счет США, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
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