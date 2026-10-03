Кто из звёзд "переобулся" после начала СВО и кто от этого пострадал

Февраль 2022 года стал для российского шоу-бизнеса настоящей проверкой на прочность. Одни артисты поспешили покинуть страну, другие спрятались за молчанием, третьи остались и продолжили работать, а самые последовательные отправились туда, где шли боевые действия, — выступать перед военными, раненными и жителями Донбасса.