Кто из звёзд "переобулся" после начала СВО и кто от этого пострадал

Февраль 2022 года стал для российского шоу-бизнеса настоящей проверкой на прочность. Одни артисты поспешили покинуть страну, другие спрятались за молчанием, третьи остались и продолжили работать, а самые последовательные отправились туда, где шли боевые действия, — выступать перед военными, раненными и жителями Донбасса.
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