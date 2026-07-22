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Полиция Иркутска изъяла незаконную майнинг-ферму из леса

Полиция Иркутска изъяла незаконную майнинг-ферму из леса

В Иркутском районе, в деревне Столбова, была обнаружена нелегальная майнинговая ферма, подключенная к опоре электропередач в лесу.

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