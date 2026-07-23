МИД Омана призвал избежать обострения ситуации в Красном море

МИД Омана выразил обеспокоенность из-за атаки хуситов на саудовские танкеры в Красном море. Ведомство указало на необходимость предотвращения эскалации, сотрудничая с Саудовской Аравией и ООН для стабилизации ситуации в регионе.
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