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Царьград

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МИД Омана призвал избежать обострения ситуации в Красном море

МИД Омана призвал избежать обострения ситуации в Красном море

МИД Омана выразил обеспокоенность из-за атаки хуситов на саудовские танкеры в Красном море. Ведомство указало на необходимость предотвращения эскалации, сотрудничая с Саудовской Аравией и ООН для стабилизации ситуации в регионе.

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