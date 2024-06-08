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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лестер» – главный фаворит на вылет из АПЛ в следующем сезоне. Клубу грозит снятие очков за нарушение финансовых правил

Букмекеры считают, что «Лестер» вылетит из АПЛ по итогам сезона-2024/25. БК Skybet открыл линию на вылет команд из Премьер-лиги.

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