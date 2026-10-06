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Агроном Суровцев: растения лучше укрывать при стабильных -7…-5 °C

Агроном Суровцев: растения лучше укрывать при стабильных -7…-5 °C

Агроном Леонид Суровцев рассказал, что осенние работы на даче лучше планировать с учётом температуры и состояния почвы, а не только календарных сроков.

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