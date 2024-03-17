Выборы президента РФ завершились в Магаданской области, на Сахалине и Курилах

РИА Новости/Максим Блинов В Магаданской области, на Сахалине и Курилах завершились выборы президента РФ после закрытия всех избирательных участков в данных регионах в 20:00 по местному времени (12:00 по московскому).
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