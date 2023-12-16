Задержанный свердловский экс-чиновник в суде пожаловался на здоровье. Фото, видео

Задержанный по подозрению в мошенничестве экс-замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин попросил отправить его под домашний арест, поскольку ему необходимо ежедневно измерять давление и принимать лекарства.
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