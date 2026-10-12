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Путин заявил, что бизнес в России должен чувствовать себя в безопасности

Путин заявил, что бизнес в России должен чувствовать себя в безопасности

Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности. Об этом 12 октября заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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