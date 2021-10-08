Yahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматум

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаYahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматумЯпонские СМИ бурно комментируют первый телефонный разговор между президентом Путиным и новым премьером Японии Кисидой.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIgorКоторый по счёту?Аркадий ЦыгановРадуйтесь японцы Путину, кто-то следующий возможно захочет военные российские базы для безопасности на Хоккайдо поставить.олег ОнищенкоГоспода! Отдохните от этих мыслей! Войну проиграли? Территориями заплатили? Не устраивает? Верните деньгами!!! Не хотите, считайте, что вы в состоянии войны с Россией, правопреемницей СССР, отзовите посольство, вспомните кто вас бомбил в 1945 и чьи врачи лечили от лучевой болезни ваших граждан! У вас совесть есть? или жизни спасенных советскими врачами людей ничего не стоят? Тогда поговорим об ущербе нанесенным японскими милитаристами во времена гражданской войны 1918-1920 годов, или это другое?олег ОнищенкоУльтиматум ставят правным по силе или более слабым, как колония и ВАШИ острова, как географический объектКомментировать
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