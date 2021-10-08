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Yahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматум

Yahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматум

Японские СМИ бурно комментируют первый телефонный разговор между президентом Путиным и новым премьером Японии Кисидой.

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Igor
Который по счёту?
Аркадий Цыганов
Радуйтесь японцы Путину, кто-то следующий возможно захочет военные российские базы для безопасности на Хоккайдо поставить.
олег Онищенко
Господа! Отдохните от этих мыслей! Войну проиграли? Территориями заплатили? Не устраивает? Верните деньгами!!! Не хотите, считайте, что вы в состоянии войны с Россией, правопреемницей СССР, отзовите посольство, вспомните кто вас бомбил в 1945 и чьи врачи лечили от лучевой болезни ваших граждан! У вас совесть есть? или жизни спасенных советскими врачами людей ничего не стоят? Тогда поговорим об ущербе нанесенным японскими милитаристами во времена гражданской войны 1918-1920 годов, или это другое?
олег Онищенко
Ультиматум ставят правным по силе или более слабым, как колония и ВАШИ острова, как географический объект

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