В Госдуме предложили отменить мораторий на проверки клиник, делающих аборты

С инициативой выступил депутат Сергей Леонов Члены комитета Государственной думы по охране здоровья во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым направили обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок Росздравнадзором в отношении частных медицинских организаций, которые делают аборты без согласования с органами прокуратуры, документ оказался в распоряжении РИА Новости.