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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Суд Москвы арестовал акции крупнейшего золотодобытчика России

Дорогомиловский районный суд арестовал пакет акций одного из крупнейших золотодобытчиков России ПАО «Селигдар» по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

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