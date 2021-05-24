Биткоин дешевеет на 6%, торгуясь ниже $35 тыс

Биткоин дешевеет на 6%, торгуясь ниже $35 тысМОСКВА, 24 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость биткоина в понедельник утром падает на 6%, до 34,9 тысячи долларов, криптовалюта торгуется заметно ниже уровня пятницы, свидетельствуют данные торгов.