Около 2300 учащихся школ и колледжей прошли обучение в УМЦ «Авангард» при ВУЦ ТвГТУ

В 2026 году учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ТвГТУ на базе Военного учебного центра вуза провел серию сборов, на которых побывали около 2300 учащихся школ и колледжей Твери и Тверской области.
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