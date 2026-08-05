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Около 2300 учащихся школ и колледжей прошли обучение в УМЦ «Авангард» при ВУЦ ТвГТУ

Около 2300 учащихся школ и колледжей прошли обучение в УМЦ «Авангард» при ВУЦ ТвГТУ

В 2026 году учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ТвГТУ на базе Военного учебного центра вуза провел серию сборов, на которых побывали около 2300 учащихся школ и колледжей Твери и Тверской области.

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