smi.today

1 644 подписчика

Сербский политолог: Посол Украины позорит свою страну

Сербский политолог: Посол Украины позорит свою страну

Украинский посол в Сербии Александр Александрович, допустивший в нарушение регламента оскорбительные выпады в адрес России на проходившем в Белграде форуме движения Неприсоединения, «срамит на весь мир» свою страну.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх