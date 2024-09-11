Цветочные украшения из бумаги создадут в семейном центре на Добролюбова

В четверг, 12 сентября в 16 часов накануне Дня учителя семейный центр «Диалог» в Бутырском районе приглашает школьников в возрасте от 7 лет на бесплатное занятие по созданию осенней композиции в технике квиллинг.
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