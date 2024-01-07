Ректор алтайского вуза рассказал, что его расстроило на выставке "Россия" в Москве

Сергей Бочаров провел новогодние каникулы в Москве Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров провел новогодние каникулы и посетил выставку "Россия" на ВДНХ, об этом она написал в своем телеграм-канале.
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