Страшные теракты в Махачкале и Дербенте напомнили о запутанном клубке социальных и религиозных противоречий, которые все так же актуальны для Республики Дагестан, как и двадцать лет назад.
Почему терроризм вернулся в Дагестан
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Доигрался хрен на скрипке! Как мы боимся везде и повсюду утверждать строчку из Конституции: "Россия - светское государство", а потом уже"многонациональное и многоконфессиальное". Значит, сначала Его Величество Закон, а потом молитесь хоть в пустой угол, хоть на все четыре стороны Света. Вот и решение вопроса.
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