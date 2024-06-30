Почему терроризм вернулся в Дагестан

Татьяна Кибишева

Доигрался хрен на скрипке! Как мы боимся везде и повсюду утверждать строчку из Конституции: "Россия - светское государство", а потом уже"многонациональное и многоконфессиальное". Значит, сначала Его Величество Закон, а потом молитесь хоть в пустой угол, хоть на все четыре стороны Света. Вот и решение вопроса.