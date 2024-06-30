Почему терроризм вернулся в Дагестан

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Доигрался хрен на скрипке! Как мы боимся везде и повсюду утверждать строчку из Конституции: &quot;Россия - светское государство&quot;, а потом уже&quot;многонациональное и многоконфессиальное&quot;. Значит, сначала Его Величество Закон, а потом молитесь хоть в пустой угол, хоть на все четыре стороны Света. Вот и решение вопроса.
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