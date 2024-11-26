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Российские саперы расстреляли FPV-дрон ВСУ из автомата в Курской области

Российские саперы расстреляли FPV-дрон ВСУ из автомата в Курской области

Саперы российской группировки войск «Север», которые занимаются гуманитарным разминированием в приграничных районах Курской области, обнаружили и расстреляли из автомата летевший на них FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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