Российские саперы расстреляли FPV-дрон ВСУ из автомата в Курской области

Саперы российской группировки войск «Север», которые занимаются гуманитарным разминированием в приграничных районах Курской области, обнаружили и расстреляли из автомата летевший на них FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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