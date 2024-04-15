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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»

Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»

Товары столичных брендов были представлены на маркете «Сделано в Москве» Как рассказал в официальном Telegram-канале мэр Сергей Собянин, порядка 480 предприятий присоединились к проекту «Сделано в Москве» с начала 2024 года.

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