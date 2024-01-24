Товарищеские матчи. «Зенит» против «Чонбука», «Локомотив» сыграет с «Акроном»

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Товарищеские матчи «Локомотив» – «Акрон» – начало в 16:00 «Факел» – «Копер» Словения – начало в 16:30 «Крылья Советов» – «Гостивар» Северная Македония – начало в 17:00 «Зенит» – «Чонбук Хендай Моторс» Южная Корея – начало в 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.