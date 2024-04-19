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Вечерний Новосибирск

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Новосибирская область представила возможности летнего туристического сезона

Новосибирская область представила возможности летнего туристического сезона

Создание в регионе разнообразных туристических маршрутов, комплексное развитие отрасли туризма и создание условий для удобных, безопасных и интересных путешествий ведется в рамках реализации задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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