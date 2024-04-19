Новосибирская область представила возможности летнего туристического сезона

Создание в регионе разнообразных туристических маршрутов, комплексное развитие отрасли туризма и создание условий для удобных, безопасных и интересных путешествий ведется в рамках реализации задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии