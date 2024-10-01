Россиянка прописала в своем доме 135 мигрантов

Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело против жительницы Петропавловска-Камчатского, фиктивно прописавшей в своем жилье 135 мигрантов, сообщила пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.
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