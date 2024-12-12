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Профессор Малинен резко осудил решение ЕС по укреплению границ с РФ

Профессор Малинен резко осудил решение ЕС по укреплению границ с РФ

Профессор Малинен резко осудил решение ЕС по укреплению границ с РФ AlexCoderПрофессор Малинен резко осудил решение ЕС по укреплению границ с РФ AlexCoder Ситуация становится все хуже Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла решение выделить 170 миллионов евро для укрепления рубежей европейских государств с Россией и Белоруссией.

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